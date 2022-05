Ivan Perisic foi anunciado como reforço do Tottenham.



O internacional croata ruma aos londrinos depois de não ter chegado acordo com o Inter de Milão, clube ao qual esteve ligado nas últimas sete épocas. O vínculo do jogador de 33 anos com os «spurs» é válido até 2024.



Perisic começou a carreira no Hajduk Split e transferiu-se para o Sochaux. Na época seguinte, o extremo foi cedido ao KSV Roeselare e passou ainda pelo Club Brugge, tendo conquistado o prémio de melhor jogador do campeonato em 2010.



Seguiram-se passagens por Borussia Dortmund, Wolfsburgo, Inter de Milão e Bayern Munique, este último por empréstimo dos vice-campeões italianos. Com mais de 100 internacionalizações pela Croácia, Perisic vai reencontrar Conte, técnico com quem trabalhou em 2020/21.