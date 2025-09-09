Ange Postecoglou é o novo treinador do Nottingham Forest, confirmou o emblema inglês esta terça-feira.

O treinador australiano, de 60 anos, já tinha sido visto a entrar no centro de treinos do clube durante a manhã, para formalizar o acordo. O ex-Tottenham sucede ao português Nuno Espírito Santo, demitido na véspera por divergências com a administração, liderada por Evangelos Marinakis.

Postecoglou tem ascendência grega, precisamente a nacionalidade do proprietário do Forest, que já tinha demonstrado publicamente a admiração pelo treinador.

No comunicado divulgado pelo clube não é referida a duração do contrato que, segundo a imprensa inglesa, é de duas épocas. A nota oficial do Forest destaca os principais feitos da carreira de Postecoglou, com destaque para as experiências na Austrália, no Yokohama F. Marinos e no Celtic, assim como a Liga Europa conquistada ao serviço do Tottenham, na temporada passada.

«Depois de conquistar a promoção à Premier League e de crescer consistentemente temporada após temporada para garantir o futebol europeu, agora precisamos de dar o passo certo para competir com os melhores e lutar por troféus. O Ange tem as credenciais e o histórico para isso, e estamos animados por ele se juntar a nós na nossa jornada ambiciosa», disse Marinakis, aos meios de comunicação oficiais do clube.

O próximo jogo do Nottingham Forest é já no sábado, no reduto do Arsenal.

Com Nuno Espírito Santo, a equipa terminou no sétimo lugar da Liga inglesa na época passada, o que valeu o regresso às competições europeias.