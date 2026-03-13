O Chelsea anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o capitão Reece James, até 2032.

O lateral inglês, de 26 anos, compromete-se assim com um vínculo de longa duração aos «blues», onde está desde o início da formação – foi apenas emprestado ao Wigan, em 2018/19.

Reece James já leva mais de duas centenas de jogos pelo Chelsea e conquistou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e uma Liga Conferência.

«Estou nas nuvens por ter renovado o meu contrato. O Chelsea significa muito para mim. Sempre disse que queria que os meus anos de auge fossem aqui», disse Reece James, em declarações aos meios oficiais dos londrinos.

Esta temporada, o internacional inglês soma seis assistências e dois golos em 35 jogos.