Depois de ter estado no radar do Benfica, Robin Koch acabou por transferir-se para o Leeds United.



Segundo o clube recém-promovido à Premier League, o jovem defesa alemão chegou do Friburgo e assinou por quatro temporadas.



Formado no Eintracht Trier 05, o internacional germânico de 24 anos passou ainda pelo Kaiserslautern antes de chegar aos «Fuchs».



Depois de Rodrigo, Koch é o segundo reforço para Bielsa.