Ryan Mason vai orientar o Tottenham até final da época, após a saída de José Mourinho.



O antigo internacional inglês vai assumir o papel de interino e terá como adjuntos Chris Powell e Nigel Gibbs enquanto o ex-internacional holandês Michel Vorm ficará responsável pelo treino dos guarda-redes. De resto, Ledley King continua como adjunto, função que desempenhava quando o técnico português estava nos «spurs».



Mason, de 29 anos, terminou a carreira de futebolista em 2017 no Hull City e começou o percurso de treinador nos sub-19 do Tottenham, na época passada.



Os «spurs» jogam a final da Taça da Liga inglesa diante do Manchester City no próximo fim de semana e ocupam o sétimo lugar da Premier League.