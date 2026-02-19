O Arsenal oficializou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Bukayo Saka.

O anterior vínculo do extremo inglês só era válido até junho de 2027 e, embora não tenham revelado os detalhes do novo acordo, os «gunners» garantem que este se trata de um contrato de longa duração.

Committing his future to north London 🔐



Bukayo Saka has penned a new contract with the club 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 19, 2026

Formado no emblema londrino, Saka tem 24 anos e é a principal figura da equipa que lidera a Liga inglesa. Esta temporada, leva oito golos e cinco assistências em 34 jogos.