Mohamed Salah prolongou contrato com o Liverpool, informou o clube inglês.



O internacional egípcio estava prestes a entrar no último ano de contrato, mas chegou a acordo com os «reds» e assinou um novo vínculo. O emblema de Merseyside referiu apenas que o faraó assinou um contrato «de longa duração», sem especificar.



«Sinto-me muito bem e estou entusiasmado para ganhar mais troféus com este clube. É um dia feliz para todos. Demorou algum tempo para renovar contrato, mas agora tudo está feito e temos de nos focar no que vem a seguir. (...) Na última época estivemos perto de ganhar quatro títulos, mas infelizmente perdemos dois títulos na última semana. Estamos numa boa posição para lutar por tudo. Temos reforços e resta-nos trabalhar duro, pensar positivo e tentar conquistar tudo», referiu, citado pelos meios do clube.



Recrutado à Roma há cinco anos, Salah tornou-se numa das figuras do Liverpool: marcou 156 golos em 254 jogos. Além disso, o extremo de 30 anos recebeu várias distinções individuais e conquistou sete títulos: uma Premier League, uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.