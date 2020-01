O Sheffield United anunciou a contratação de Sander Berge, médio que se encontrava ao serviço do Genk, da liga belga.

Em comunicado publicado no site oficial, os blades anunciaram que a contratação do internacional norueguês representa a transferência mais cara de sempre do clube.



Tudo sobre o mercado

Sander Berge assinou um contrato de quatro temporadas e meia, válido até junho de 2024. Ao serviço do Genk, Berge disputou 110 partidas e apontou seis golos.

United have once again smashed the club's transfer record to secure the services of a highly-rated Norwegian international midfielder on a long-term contract.



Sander Berge has penned a four-and-a-half-year deal at Bramall Lane. An undisclosed fee has been agreed ✍️