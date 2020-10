O Sheffield United oficializou a contratação de Rhian Brewster do Liverpool.



Em comunicado, os «blades» informaram que o internacional sub-21 foi o jogador mais caro da sua história, ainda que não tenham revelado o montante do negócio.



O futebolista de 20 anos assinou por cinco épocas com o Sheffield United, deixando os «reds», clube ao qual esteve ligado toda a vida.



Após um empréstimo ao Swansea na época passada, Brewster deixa o Liverpool em definitivo após quatro jogos pela primeira equipa.

Welcome to the Blades, Rhian. 👋



United have again smashed the club's record transfer fee to secure the services of the sought-after striker on a 5 year deal.