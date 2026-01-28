Internacional
OFICIAL: Sterling deixa o Chelsea
Avançado inglês, que já não treinava com a equipa principal dos «blues», fica livre para assinar por outro clube
Raheem Sterling já não é jogador do Chelsea! O emblema londrino anunciou, esta quarta-feira, a rescisão por mútuo acordo com o avançado de 31 anos, quando ainda restava mais uma época e meia de contrato.
O internacional inglês foi contratado ao Manchester City em 2022, por mais de 50 milhões de euros. Na última época foi cedido ao Arsenal, mas voltou ao Chelsea e não fez qualquer jogo na primeira metade desta temporada. De resto, Sterling vinha a treinar à parte da equipa principal.
Sterling, diga-se, tem sido associado ao Nápoles e ao Fulham, de Marco Silva.
Raheem Sterling has today departed Chelsea FC by mutual agreement.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 28, 2026
