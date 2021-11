Steven Gerrard é o novo treinador do Aston Villa, informou o clube inglês.

Aos 41 anos, a lenda do Liverpool vai viver a primeira experiência como técnico na Premier League depois de pouco mais de três anos no Rangers. Na Escócia, o antigo internacional inglês devolveu a glória aos protestantes, vencendo o campeoanto sem qualquer derrota.



«O Aston Villa é um clube com tradição e com uma história rica no futebol inglês. Estou muito orgulhoso de ser o novo treinador. O clube conversou comigo e mostrou-me a ambição e os planos que tem para o futuro. Estou ansioso por ajudar o Villa a atingir esses objetivos», referiu, aos meios do clube.

Gerrard, que deu os primeiros passos na academia do Liverpool, deixa o histórico emblema de Glasgow com 123 triunfos em 190 partidas e sucede a Dean Smith no comando técnico dos «villans».

O contrato do inglês com o clube de Birmingham, 16.º classificado, é válido por dois anos e meio.

Curiosamente, Steven Gerrard vai treinar o clube a quem marcou mais golos em toda a carreira, num total de 12, incluindo um dos dois hat-tricks.