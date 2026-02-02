O Crystal Palace anunciou a contratação de Jørgen Strand Larsen, numa transferência recorde, proveniente do Wolverhampton.

De acordo com a imprensa inglesa, o internacional norueguês chega a troco de 50 milhões, podendo chegar aos 56 milhões em caso de cumprimento de objetivos. O avançado de 25 anos assina por quatro temporadas e meia, segundo o comunicado do clube

Jørgen Strand Larsen torna-se, assim, a contratação mais cara da história do Crystal Palace, superando Brennan Johnson que custou, recorde-se, 39 milhões de euros.

Na primeira metade da época, o avançado de 25 anos realizou 26 jogos e apontou seis golos e duas assistências pelo Wolverhampton.

RELACIONADOS
Liga: Tondela, Estrela e Santa Clara inscrevem surpresas
OFICIAL: Lookman é reforço do Atlético de Madrid
OFICIAL: Olympiakos empresta mais um atleta ao Rio Ave
OFICIAL: Bryan Zaragoza reforça Roma por empréstimo do Bayern