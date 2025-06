Thomas Frank deu um novo passo na carreira. Após levar o Brentford de regresso à primeira divisão inglesa, o técnico dinamarquês é o novo treinador do Tottenham.

Foi anunciado com um vínculo válido até 2028, num contrato de três anos. O clube diz, em comunicado, que está «a nomear um dos treinadores mais progressistas e inovadores do mundo do futebol».

«Frank tem um historial comprovado no desenvolvimento de jogadores e equipas e esperamos que lidere a equipa enquanto nos preparamos para a próxima época», acrescentam.

Frank já atuou pelo Brondby e pela seleção da Dinamarca nos escalões de formação. Sucede agora ao australiano Ange Postecoglou.

