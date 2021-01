Thomas Tuchel é o novo treinador do Chelsea, informou o clube londrino.



O técnico alemão de 47 anos sucede assim a Frank Lampard, despedido na passada segunda-feira. Em comunicado, os blues informam que o germânico assinou contrato válido até 2022 com opção de o prolongar.



Tuchel iniciou a carreira ao serviço do Mainz, onde esteve cinco anos, antes de saltar para o Borussia Dortmund, tal como Klopp. Após duas épocas no Signal Iduna Park, o treinador assumiu o comando técnico do PSG. Além de dois campeonatos franceses, uma Taça da Liga, duas Supertaças e uma Taça de França, Tuchel levou a equipa parisiense à final da Liga dos Campeões em 2019/20.



O Chelsea termina a nota divulgada no site oficial adiantando que o novo treinador já estará no banco no duelo da Premier League contra a armada lusa dos Wolves, esta quarta-feira em Stamford Bridge.