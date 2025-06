O médio neerlandês Tijjani Reijnders é reforço do Manchester City, anunciou o clube inglês esta manhã.

O jogador de 26 anos deixa o Milan ao fim de duas épocas para assinar um contrato de cinco anos com os «citizens» (até 2030), que pagam 55 milhões de euros, num negócio que pode ascender aos 70 milhões, em função de determinados objetivos.

Reijnders já será opção para Pep Guardiola no Mundial de Clubes.

Tijjani Reijnders completes his move to Manchester City! 🙌 pic.twitter.com/SiMzx1hgmW — Manchester City (@ManCity) June 11, 2025

«O City é um dos maiores clubes do mundo, com o melhor treinador, jogadores de classe mundial e instalações excecionais. Com Pep Guardiola, conquistaram muitos títulos, e eu quero ajudar a manter isso com muito mais sucesso nos próximos anos», começou por dizer o internacional pelos Países Baixos aos meios de comunicação do clube.

«Também é um sonho realizado jogar na Premier League. Esta liga viu muitos dos melhores jogadores neerlandeses a destacarem-se ao longo dos anos e é uma inspiração seguir esses passos», acrescentou.

Já o português Hugo Viana, novo diretor desportivo do City, destacou a experiência internacional de Reijnders. «Acrescenta-nos energia, compostura e criatividade ao nosso meio-campo. Trabalhar com o Pep só o fará crescer cada vez mais.»

Apesar da má temporada do Milan, Reijnders foi um dos maiores destaques dos «rossoneri». Médio com forte chegada à área, destacou-se com 15 golos em 54 jogos. Antes do emblema de Milão, representou AZ Alkmaar e RKC Waalwijk.

