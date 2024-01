É oficial: Timo Werner é o novo jogador do Tottenham. O anúncio foi feito pelos spurs nas redes sociais.

O avançado está assim de regresso à Premier League, depois de ter jogado no Chelsea entre 2020 e 2022.

O jogador, de 27 anos, segue para o Tottenham por empréstimo do Leipzig, com a equipa inglesa a ficar com uma opção de compra de cerca de 15 milhões de libras.

Esta temporada, Werner somou dois golos e uma assistência em 14 jogos pelo emblema germânico.