O Tottenham chegou a acordo para renovar com Japhet Tanganga, anunciaram esta segunda-feira os spurs.

Em comunicado no site oficial, a equipa de José Mourinho informou que o jovem de 21 anos prolongou o vínculo por cinco anos, até junho de 2025.

Refira-se que Tanganga fez esta época 11 jogos pelo Tottenham: seis na Premier League, três na Taça de Inglaterra, um na Taça da Liga e um na Liga dos Campeões.

✍️ We are delighted to announce that @JTanganga99 has signed a new contract with the Club which will run until 2025.#THFC ⚪️ #COYS