O Wolverhampton anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Ladislav Krejci, o quinto reforço de verão para Vítor Pereira.

O defesa-central de 26 anos, que também pode atuar no meio-campo, chega por empréstimo do Girona. Os Wolves vão pagar sete milhões de euros pela cedência do internacional checo, que vai assinar um contrato até 2030, caso atinja um determinado número de jogos, passando a custar mais 23 milhões de euros.

Krejci é o primeiro jogador checo da história dos Wolves. Após cinco temporadas no Sparta Praga, transferiu-se para o Girona e, na época passada, somou 36 jogos (dois golos). Em 2025/26, já conta com duas partidas realizadas.