Theo Walcott está de regresso ao Southampton em definitivo, revelou o clube.



O extremo de 32 anos, que esteve no St Mary's esta época cedido pelo Everton, estava em final de contrato e decidiu voltar ao clube onde se formou e onde despontou como sénior. Depois de se ter estreado pelos «saints» aos 16 anos, o Arsenal avançou para a sua contratação a troco de cerca de cinco milhões de euros.



Walcott foi, de resto, a maior surpresa na convocatória de Sven-Goran Eriksson para o Mundial 2006. Com a camisola dos «gunners», o internacional inglês viveu o melhor período da carreira, mas as lesões nunca o permitiram atingir o potencial que lhe era reconhecido.



O avançado assinou por dois anos com o Southampton após três épocas no Everton: anotou 11 golos em 86 jogos.