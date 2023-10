Três dias após ter deixado o DC United, Wayne Rooney foi anunciado como novo treinador do Birmingham.



Os «blues» informam que o treinador, de 37 anos, assinou um contrato válido por três épocas e meia com o clube. O antigo internacional inglês, que sucede a John Eustace no cargo, vai ter Ashley Cole (ex-Chelsea e Arsenal) e John O'Shea (ex-Man. United) como adjuntos.



Depois do Derby County, este será o segundo clube inglês que Rooney vai orientar na carreira. O Birmingham, que tem Tom Brady como investidor, ocupa o sexto lugar do Championship.