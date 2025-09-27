O West Ham anunciou, este sábado, o despedimento do treinador Graham Potter, apenas oito meses depois de ter assumido o cargo.

Graham Potter chegou aos «Hammers» em janeiro deste ano e comandou a equipa entre a segunda metade da época passada e o início da atual. Durante esse período, realizou 25 jogos: obteve seis vitórias, cinco empates e 14 derrotas.

O West Ham é penúltimo classificado na Premier League, com apenas três pontos em cinco jornadas, tendo já sido eliminado da Taça da Liga pelo Wolverhampton, de Vítor Pereira, que conta com cinco derrotas em outros tantos jogos na Liga Inglesa.