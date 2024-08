É oficial: Willian não vai continuar ao serviço do Fulham.



O internacional brasileiro recusou a proposta para renovar com os «cottagers» e despediu-se, esta sexta-feira, do emblema londrino.



«Queria agradecer ao Fulham pelos dois anos maravilhosos. Foi especial regressar à Premier League e ter feito parte da história deste clube incrível. Vivi momentos incríveis e este clube vai estar sempre no meu coração. Agradeço ao presidente do clube e a toda a direção pelo respeito que demonstraram ao longo destes últimos dois anos. Quero deixar um agradecimento especial ao Marco Silva pela confiança que mostrou em mim ao longo do tempo em que trabalhámos juntos. Desejo ao Fulham toda a sorte para os próximos desafios e espero ter a possibilidade de apoiar o clube ao vivo no futuro», pode ler-se na nota divulgada pelos londrinos.



O avançado, de 36 anos, conta com uma longa carreira no futebol europeu onde chegou em 2007 proveniente do Corinthians. Willian vestiu as camisolas do Shakhtar Donetsk, Anzhi, Chelsea e Arsenal, além do Fulham.