A seleção inglesa vai estar desfalcada nos próximos jogos da Liga das Nações, depois de oito dos jogadores inicialmente chamados terem sido riscados da convocatória devido a lesão.

Levi Colwill e Cole Palmer, do Chelsea, Declan Rice e Bukayo Saka, do Arsenal, Phil Foden e Jack Grealish,do Manchester City, Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, e Aaron Ramsdale, do Southampton, foram dispensados pelo interino Lee Carsley, que ainda está à frente da vice-campeã europeia, isto porque Thomas Tuchel só vai assumir a equipa em 2025.

Morgan Rogers foi chamado pela primeira vez à seleção inglesa. Além do médio do Aston Villa, face a estas ausências, foram chamados Jarrod Bowen (West Ham), Jarrad Branthwaite (Everton), Tino Livramento (Newcastle) e James Trafford (Burnley).

A Inglaterra defronta a Grécia a 14 de novembro e, três dias depois, tem encontro marcado com a República da Irlanda.