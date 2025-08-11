André Onana voltou nesta segunda-feira aos treinos pelo Manchester United, após superar uma lesão muscular na coxa esquerda que o afastou de toda a pré-época, informou o clube de Ruben Amorim.

O guarda-redes camaronês está determinado a chegar em boas condições à estreia na Premier League da equipa comandada por Rúben Amorim, marcada para o próximo dia 17 de agosto, em Old Trafford contra o Arsenal, num jogo que irá marcar o reencontro do antigo treinador do Sporting com Viktor Gyökeres.

Ruben Amorim enfrenta, dessa forma, um dilema: confiar no regresso de Onana ou optar pelo experiente, mas pouco testado, Altay Bayindir, cujas atuações na ausência do habitual titular não convenceram.

Por outro lado, Gianluigi Donnarumma, que termina contrato com o PSG no próximo verão, está a ser associado aos «Red Devils» e a sua contratação poderia significar o adeus de Onana ao emblema de Old Trafford.