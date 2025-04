Declarações de Nemanja Matic na antecâmara do Lyon-Manchester United estão a 'aquecer' a partida desta quinta-feira. O sérvio disse que Andre Onana era «um dos piores guarda-redes da história do Manchester United» e levou resposta rapidamente.

Através das redes sociais, o guardião camaronês utilizou as redes sociais para, mesmo sem nomear Nemanja Matic, deixar uma mensagem.

«Nunca seria desrespeitoso para com outro clube. Sabemos que amanhã será um jogo difícil contra um adversário forte. Estamos concentrados em preparar uma atuação que deixe os nossos adeptos orgulhosos. Pelo menos, conquistei troféus com o maior clube do mundo. Alguns não podem dizer o mesmo», afirmou Onana, claramente em referência ao sérvio.

A verdade é que, apesar de Matic ter passado cinco anos no Manchester United e feito 190 jogos (o seu máximo pessoal), não ganhou nenhum título por lá. Chegou na segunda época de José Mourinho, em 2017, e viria a sair em 2022 para a Roma, reencontrando o português.

Já Onana ganhou a Taça de Inglaterra no ano passado, sob o comando de Erik Ten Hag. Agora no Lyon de Paulo Fonseca, Matic deve enfrentar o antigo clube na quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

I would never be disrespectful to another club. We know that tomorrow will be a difficult game against a strong opponent.



We focus on preparing a performance to make our fans proud.



At least I’ve lifted trophies with the greatest club in the world. Some can’t say the same. pic.twitter.com/3easLRIz3d