O Chelsea é o primeiro adversário do Manchester United depois do anúncio oficial da contratação de Ruben Amorim. Instantes antes do duelo com os blues, Ruud van Nistelrooy sublinhou que a equipa titular dos red devils não teve influência do treinador português.



«Foi um misto de emoções: a saída do Erik, a minha continuidade, o jogo de quarta-feira e a forma como correu. Não tive contacto com o Ruben Amorim sobre o onze. Foi comunicado aos jogadores que vou estar ao comando da equipa até domingo e depois o novo treinador irá assumir. Significa que podemos estar focados em ganhar os próximos três jogos», referiu, citado pelo «The Guardian».



Lembre-se que o neerlandês não esconde a ambição de permanecer em Old Trafford como adjunto de Amorim, treinador que assinou pelos red devils por dois anos e meio.