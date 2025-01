A Kick It Out (KIO) questionou a FIFA sobre as medidas que o organismo tomou em relação ao vídeo publicado nas redes sociais por Enzo Fernández, com cânticos em que visava os jogadores negros franceses, nas comemorações da conquista da Copa América, em julho do ano passado.

Na carta, enviada ao presidente Gianni Infantino, a organização que luta pelo fim da discriminação no futebol refere que, se não tiver sido feita uma investigação pela FIFA, «isso aponta para uma falta profundamente preocupante de transparência e responsabilização.»

O presidente-executivo da KIO, Samuel Okafor, escreveu ainda que, apesar de ter questionado a Federação Inglesa e a FIFA, ninguém foi informado «se houve qualquer investigação ou resultado sobre conduta dele ou de qualquer outro jogador».

«Estabelecer os factos e chegar a um resultado não deve ser uma tarefa extraordinária ou difícil para as organizações que querem levar a sério a discriminação», lê-se na carta, à qual a BBC teve acesso e que também foi enviada à CONMEBOL.

A organização lembra que Rodrigo Bentancur «foi recentemente responsabilizado pela FA por fazer comentários discriminatórios» ao falar de Son Heung-min e dos colegas sul-coreanos. «Muitos adeptos perguntaram-nos porque é que a seleção argentina não foi responsabilizada da mesma maneira e temem o que isso significa.»

Recorde-se que, após a conquista da Copa América, o ex-Benfica gravou os festejos dentro do autocarro da seleção argentina. Os jogadores entoaram cânticos em que visaram os jogadores negros da seleção francesa. Enzo mostrou-se arrependido, mas não se livrou das críticas, inclusive de companheiros de equipa, como Wesley Fofana, defesa francês que classificou o vídeo como «racismo sem complexos».

À data, a FIFA garantiu que o episódio estava «sob investigação», enquanto o Chelsea instaurou «um processo disciplinar interno».