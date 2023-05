Os dois últimos jogos fora do Tottenham não correram de feição. Os londrinos foram humilhados pelo Newcastle (6-1) e decidiram reembolsar os adeptos pela «frustração e raiva» que estes sentiram.



Ora, quem viu a primeira parte da partida entre os «spurs» e o Liverpool lembrou-se imediatamente do jogo do Newcastle. Aos 15 minutos, os «reds» já venciam por 3-0 e pareciam estar a preparar-se para uma goleada das antigas. Porém, o Tottenham recuperou de 3-0 para 3-3, mas acabou por perder com Jota a dar a vitória ao Liverpool no último minuto.



A entrada paupérrima do Tottenham mereceu críticas do ex-internacional inglês, Gary Neville.



«O 3-3 não desculpa a primeira meia hora. Podemos elogiar a recuperação, mas também podemos dizer que a equipa está uma confusão e que aquilo não devia acontecer. Já aconteceu três vezes numa semana - sofreram cinco golos do Newcastle, dois do United e três do Liverpool. Não aprendem nada. Pode acontecer uma vez, mas não três numa semana», referiu, na Sky Sports.



«Critiquei-os durante os primeiros trinta minutos, incluindo o dono, a escolha de treinadores, o trabalho desses mesmos treinadores e os jogadores. Todos têm de assumir responsabilidade quando as coisas estão mal. Nos últimos três ou quatro meses caiu tudo ao chão. Aconteceu ao Chelsea este ano e ao United no ano passado. Pensas que consegues aguentar-te até fim da época, mas não funciona assim», acrescentou o antigo jogador do Man. United.

Gary Neville fez ainda uma piada sobre as más entradas do Tottenham nos jogos fora de casa. «Muitos dos jogadores do Tottenham ganham muito dinheiro, mas podem criar uma conta de débito para os adeptos», atirou em alusão ao facto de os atletas terem reembolsado os adeptos que foram a Newcastle.