Além de ter vestido a rigor para apoiar o adepto do City agredido na Bélgica, Guardiola fez uma reflexão sobre as críticas que os técnicos recebem, sobretudo nas redes sociais. O tema surgiu após as palavras de Steve Bruce, treinador que deixou o Newcastle, que lamentou os insultos que recebeu dos adeptos dos «magpies» enquanto esteve no cargo.



«Acho que li uma mensagem do Saint-Maximin sobre o Steve Bruce. Ele é um cavalheiro, sempre me tratou bem mesmo quando cheguei de outro país.O que lhe posso dizer é para não dar importância aos comentários», começou por dizer.



«Os treinadores são muito criticados, mais do que os piores da sociedade. Às vezes é um reflexo da sociedade. Nas redes sociais, todos aceitam que se digam coisas horríveis. Todos os treinadores querem fazer o melhor. Umas vezes ganhas, outras perdes, mas ninguém merece ser tratado como o Steve foi. As pessoas veem os treinadores a cada três dias e acreditam que somos responsáveis. Entendi em criança que se eu sou bom, é porque os meus colegas me ajudaram a sê-lo», acrescentou.



O catalão encerrou o assunto com uma mensagem para Steve Bruce, depois de este ter admitido não voltar a treinar.



«Ninguém merece ser tratado como o Steve foi. Ele não tem de estar preocupado. Quem conhece bem o Steve, a família, os amigos e todos em Newcastle, especialmente os jogadores, sabem quem ele é. Desejo que ele volte em breve, tem o amor ao futebol no sangue. Desejo-lhe o melhor», concluiu.



O Man. City, de Guardiola, entra em campo este fim sábado, às 17h30, em casa do Brighton.