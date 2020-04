Emprestado pelo Flamengo ao Arsenal em janeiro, Pablo Marí não pretende voltar ao Rio de Janeiro. Os «gunners» têm opção de compra sobre o defesa espanhol, que participou em apenas dois jogos até à interrupção das competições devido à pandemia de Covid-19.



«Tenho muito que aprender mas penso que o meu futebol pode encaixar muito bem no Arsenal. Espero que o clube e eu possamos tornar a transferência permanente no final da temporada. Veremos o que acontece, nesta fase é difícil por causa do vírus», disse, citado pela Sky Sports.

O jogador de 26 anos elogiou Mikel Arteta, treinador do emblema londrino. «Fez um bom trabalho até ao momento e estou feliz por trabalhar com ele. Mikel ajudou-me com as minhas fraquezas e fez-me melhorar aquilo em que sou bom. Espero que trabalhemos juntos vários anos», referiu.

Marí recordou a experiência de seis meses no Flamengo, orientado por Jorge Jesus, e a receção da equipa no Rio após a conquista da Libertadores frente ao River Plate.



«Todos os jogos são uma festa. É incrível. Fiquei muito feliz por ter jogado lá. No Brasil há uma adoração louca pelos jogadores. Quando chegámos ao Rio depois de conquistarmos a Libertadores, havia mais de um milhão de pessoas nas ruas à nossa espera. Foi uma loucura. Nunca tinha vencido nada até então, por isso, foi muito especial», lembrou.