O jogo entre o Tottenham e o Manchester United, do passado fim de semana, continua a dar que falar.

Depois de Solskjaer ter criticado Son Heung-Min e de Mourinho ter respondido ao treinador do Manchester United, agora foi a vez de o filho do técnico norueguês vir a terreno defender o pai e garantir… que nunca lhe faltou comida.

Mas contextualizemos.

Após a partida, Solskjaer adjetivou de «vergonhoso» o comportamento de Son.

«Se fosse o meu filho a ficar assim estendido no chão e a precisar que os dez companheiros o fossem ajudar a levantar… ficava sem comer», disse o treinador dos red devils, que não esperou muito pela resposta de Mourinho.

«Fiquei muito, muito surpreendido pelo comentário que o Solskjaer fez acerca do Son. O Son tem muita sorte por ter um pai que é melhor pessoa do que Ole. Penso que um pai deve sempre dar de comer aos filhos, não interessa o que façam», reagiu o português.

Agora, Noah Solskjaer, de 20 anos, trouxe um novo prato em cima da mesa.

«Ri-me muito no domingo. Nunca me faltou comida, posso garantir isso a toda a gente», começou por dizer, assegurando também nunca se ter tido um comportamento como o que o pai criticou em Son.

«Max Williamsen perguntou-me se me tinham dado comida quando me encontrou hoje antes do treino. A verdade é que nunca me atirei para o chão como o Son fez. Acho que o Mourinho só pretendeu tirar o foco do facto de ter perdido», defendeu o jogador que alinha no Kristiansund.