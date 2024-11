Certamente sob olhar atento de Ruben Amorim, o Manchester United não foi além de um empate (1-1) no Clássico contra o Chelsea, da 10.ª jornada da Premier League.



Com apenas dois portugueses em campo, Bruno Fernandes nos «diabos» e Neto nos londrinos, a primeira parte não deixou saudades. Ainda assim, as primeiras e melhores ocasiões pertenceram aos blues com Madueke a acertar no poste e Colwill a errar o alvo na recarga.



Os red devils, liderados por Van Nistelrooy até à chegada do português, responderam apenas em cima do intervalo com Rashford a ficar pertíssimo do golo. A segunda parte foi, por seu turno, distinta: mais aberta, mais interessante de seguir e com golos.



Depois de uma ameaça de Pedro Neto, o United respondeu por Hojlund, travado em falta na área por Robert Sánchez. O árbitro apontou para a marca de grande penalidade, Bruno Fernandes não falhou e adiantou os red devils - estreia a marcar nesta edição da Premier League.



A vantagem do United foi curta. Logo após o golo sofrido, Enzo Maresca lançou Mudryk e Enzo Fernández, mas foi Caicedo a ser o herói que o Chelsea precisava. Na sequência de um pontapé de canto, a defesa do conjunto de Manchester afastou a bola para a entrada da área onde surgiu o equatoriano a encher o pé e a rematar para o fundo da baliza de Onana.



Nos vinte minutos finais qualquer uma das equipas poderia chegado ao triunfo. Ainda assim, foi o Manchester United quem mais perto esteve de marcar num remate cruzado de Garnacho que passou a centímetros da baliza de Sánchez.



Félix e Renato Veiga não foram, refira-se, opção para Maresca que viu o Chelsea chegar aos 18 pontos e igualar Aston Villa e Arsenal no quarto lugar da Premier League. Por seu turno, o United é 12.º classificado, em igualdade pontual com o Fulham que apenas joga esta segunda-feira.

Classificação da Premier League