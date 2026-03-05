Na passada jornada da Premier League, Pedro Neto foi expulso no dérbi londrino diante do Arsenal. O internacional português é agora acusado pela Federação Inglesa de conduta inapropriada.

Depois de, em três minutos, ter visto dois cartões amarelos, o extremo do Chelsea acabou expulso aos 70 minutos. Ao sair em direção aos balneários, Pedro Neto discutiu com o quarto árbitro da partida. De acordo com o organismo, o jogador terá agido de «forma inadequada» e usado «linguagem abusiva», contra os juízes da partida.

Caso as acusações se confirmem, o extremo dos «blues» pode enfrentar uma penalização superior a um jogo que, recorde-se, já cumpriu na goleada do Chelsea ao Aston Villa por 4-1. Em comunicado, a Federação inglesa refere que Pedro Neto tem até dia 9 de março para responder às acusações.



