A realizar um bom início de época no Wolverhampton, Pedro Neto foi chamado pela primeira vez para a seleção principal portuguesa. De resto, esta foi uma semana em cheio para o jogador formado no Sp. Braga: renovou contrato com o clube inglês e foi convocado por Fernando Santos.



O ainda internacional sub-21 português revelou que estava quase a dormir enquanto o selecionador nacional divulgada os escolhidos para os jogos da Liga das Nações.



«É engraçado porque ontem folgámos e eu estava aqui a fazer tratamento. Estava com o Sales, o fisioterapeuta, e chegou o Rui, o adjunto, e perguntou-me se estava atento à convocatória. Não estava sinceramente. Estava tranquilo, quase a dormir até. Ele disse-me para os meus pais verem a convocatória e eu perguntei: 'Porquê? Aconteceu alguma coisa?'. Disse-m que tinha sido convocado. O meu pai pensava que eu já sabia e não lhe tinha dito nada, mas ele soube primeiro do que eu. Foi um momento muito especial ouvir o meu nome. Depois enviaram-me o dia e ouvir o meu nome é especial. É muito especial ser chamado pela primeira vez, é para isso que trabalho e vou continuar a trabalhar», contou, em entrevista à Sport TV.



O avançado dos Wolves não escondeu algum nervoso miudinho por integrar pela primeira vez a equipa campeã da Europa.



«É como chegar a uma equipa nova. Há muitos portugueses aqui que representam a seleção e vão ajudar-me. Vai haver um nervoso miudinho, mas vou ser eu próprio e desfrutar do momento», referiu.



Associado ao Benfica há duas temporadas, Pedro Neto acabou por rumar ao Molineux e não se arrepende da escolha.



«O que evolui e aprendi até agora aqui tem sido tremendo. Evolui muito tanto como pessoa como jogador. Vou querer continuar a melhorar, as pessoas dão-me todas as condições para isso e estou muito feliz pela decisão que tomei», sublinhou.

Embora não aponte a Champions como objetivo, o jogador de 20 anos defendeu que os lobos querem apenas fazer melhor do que no ano anterior. Por último, Pedro Neto teceu rasgados elogios a Diogo Jota, antigo colega de balneário que tem estado em destaque no Liverpool.



«O Jota tem muita qualidade e é um jogador com golo. Quer sempre fazer golos, tem uma vontade tremenda e estou muito feliz por ele. Dava-me muito bem com ele e já sabia que ele podia fazer coisas muito boas no futebol. Está a provar o seu valor. Se pode fazer mais? A mentalidade dele é essa. Ajudou-me a evoluir nesse aspeto, portanto, acredito que sim», concluiu.