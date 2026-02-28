Na véspera do dérbi londrino diante do Arsenal, Pedro Neto prestou declarações aos meios de comunicação do Chelsea. O internacional português abordou o bom momento que vive ao serviço dos «blues», salientando que «está a aprender muito».

«Para ser sincero, tem sido muito bom. Tenho aprendido bastante, sinto que estou a evoluir. É, talvez, a primeira vez que faço uma época a jogar tantos minutos, por isso estou a gostar bastante e quero fazer ainda mais. Vou continuar a trabalhar para melhorar o meu jogo e aprender», começou por dizer.

Esta temporada, Pedro Neto soma dez golos e cinco assistências em 39 jogos e, em termos individuais, é a melhor época do extremo a nível ofensivo. Apesar dos bons números, refere que «não está atento» às estatísticas.

«Não sabia…para ser honesto não conto (os golos marcados). Marquei o meu primeiro hat-trick na carreira e é algo que me deixa satisfeito. Quero continuar e manter estas sensações. É como ganhar, quando o fazes só queres mais», acrescentou.

Ao serviço dos «blues», Pedro Neto já conquistou um Mundial de Clubes e uma Liga Conferência. O extremo realça a vontade de continuar a vencer e somar títulos à carreira.

«Tal como disse anteriormente, quando aprendes a ganhar só queres mais. É por isso que jogas, para conquistar troféus e o sentimento que tive quando ganhei o meu primeiro título pelo Chelsea foi inacreditável», concluiu.

No domingo, recorde-se, o Chelsea visita o reduto do Arsenal em duelo da 28.ª jornada da Premier League, às 16h30, e pode acompanhar o dérbi londrino, ao minuto, aqui.