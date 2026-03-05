Pedro Porro disse, em declarações à rádio espanhola Cadena Ser, que a temporada dos «spurs» tem sido «um desastre». Além disso, o jogador de 26 anos acredita que a profundidade do plantel não é suficiente para lutar por todas as competições.

Antes de assinar pelo Tottenham, Pedro Porro esteve duas temporadas e meia ao serviço do Sporting. Desde o seu regresso a Inglaterra, soma 140 jogos, 11 golos e 25 assistências pelos «spurs». Para o defesa espanhol a prestação do conjunto londrino na Premier League tem sido «um desastre».

«Estamos a um ponto da despromoção e nem sei o que está a acontecer. A nossa situação na Premier League é um desastre», começou por dizer.

O internacional espanhol considera, ainda, que a qualidade no plantel se reflete no desempenho da temporada e que o Tottenham não tem profundidade para competir em todas as competições.

«Obviamente que quando não se tem equipa para competir em quatro competições é difícil. Na minha opinião, tens de criar um projeto para competir por tudo. Tivemos a mesma situação da temporada passada. Ganhámos a Liga Europa, mas no campeonato foi quase a mesma coisa (que tem acontecido esta época)», concluiu.

Atualmente, recorde-se, a formação orientada por Igor Tudor ocupa o 16.º lugar da Premier League com 29 pontos, os mesmos que o West Ham, que é 18.º, primeiro abaixo da zona de despromoção.