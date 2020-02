Manuel Pellegrini foi despedido do West Ham depois de ter somado apenas duas vitórias em 14 partidas. O técnico chileno atribuiu alguma responsabilidade pelo seu despedimento a Roberto Jiménez, guarda-redes que já passou pelo Benfica.



«Voltei a Inglaterra para um desafio. O West Ham normalmente luta para não descer, mas é um grande clube. Queria fazê-lo crescer. Começámos bem, tínhamos apenas uma derrota nos sete primeiros jogos. Depois tivemos uma lesão importante do guarda-redes Fabianski. O rendimento do segundo guarda-redes (Roberto Jiménez) não foi o esperado. Teve responsabilidades em vários golos. A equipa perdeu confiança, os resultados negativos começaram a surgir e os donos decidiram mudar», referiu, em entrevista ao jornal «La Tercera».



O treinador de 66 anos classificou a passagem pelos «hammers» como a «pior campanha» que teve no estrangeiro. De resto, Pellegrini nunca tinha sido despedido com a época em curso.

Curiosamente nos sete encontros disputados pelo guardião espanhol, os londrinos não venceram qualquer partida. Na visita a Stamford Bridge, casa do Chelsea, Pellegrini ofereceu a titularidade a David Martin, guarda-redes que nunca tinha atuado na Premier League e... o West Ham venceu (0-1).