Joel Matip é mais um caso clínico no plantel do Liverpool: o central lesionou-se este domingo, na vitória louca sobre o Fulham, e teve de sair durante a segunda parte, acabando por ser substituído por Joe Gomez.

Ora Jurgen Klopp, no final da partida, garantiu que o central vai ser mais uma preocupação para ele no futuro.: «Ainda não sabemos quanto tempo vai ficar parado, tem de fazer os exames habituais, mas não será pouco, certamente», garantiu o treinador alemão.

Assim sendo, Matip eleva para seis o número de lesionados do plantel. Para além do central camaronês, o Liverpool não conta nesta altura também com Alisson, Robertson, Thiago Alcântara, Diogo Jota e Bajcetic.