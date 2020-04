Phil Neville confirmou nesta sexta-feira que vai deixar o cargo de selecionador feminino inglês em julho de 2021.

O antigo jogador do Manchester United e do Everton devia liderar a equipa olímpica da Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos deste ano e a seleção feminina no Europeu de 2021, mas os dois torneios foram adiados devido à pandemia de Covid-19. O Campeonato da Europa vai agora ser em 2022.

A Federação pretende ter o mesmo selecionador no Europeu e no Mundial Feminino, agendado para 2023 e esse foi um fator decisivo para Neville não continuar.

O papel como responsável pela equipa da Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos está por esclarecer.

«Vamos agora discutar os próximos passos com o comité olímpico britânico e os respestivos países e, neste momento, não faremos qualquer comentário», disse a diretora do futebol feminino inglês, Sue Campbell.

Phil Neville liderou a seleção feminina inglesa desde janeiro 2018 e obteve um quarto lugar no Mundial de 2019.