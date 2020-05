Além de ter escolhido os três melhores jogadores da Premier League, Mauricio Pochettino falou sobre José Mourinho, técnico que o sucedeu no comando do Tottenham.



«Ressentimento? Não, conheço o José há muito tempo», começou por dizer, em entrevista ao «The Guardian».



Quando o português orientava o Real Madrid, a imprensa espanhola apontou o argentino como o seu sucessor. Porém, na véspera de um Espanhol-Real Madrid, Pochettino negou a saída da Catalunha para a capital.



«Os meus filhos dormem com pijamas do Espanhol todas as noites, portanto, é muito difícil para mim pensar em trocar de clube», atirou, na altura.



No dia seguinte, Mourinho ofereceu uma garrafa de vinho a Pochettino e dois equipamentos do emblema merengue para os filhos.



«Foi uma garrafa de vinho francês muito boa e dois equipamentos do Real Madrid. Mourinho disse: 'Isto é para os teus filhos usarem daqui para a frente'. Temos uma boa relação desde então e estou feliz por ter sido ele a substituir-me no Tottenham. E de certeza que está satisfeito pela forma como nós [equipa técnica] ajudámos a construir o clube onde ele agora está», contou.



De facto, Pochettino confessou que tinha esperança de suceder a Mourinho no comando técnico do Real Madrid.



«Sempre pensei que o ia substituir. Quando ele estava no Real Madrid, eu dizia: 'Talvez um dia possa ocupar o teu lugar'. Vejam as voltas que a vida dá. Ele é que ficou com o meu lugar no Tottenham. Incrível, não é?», atirou.





RELACIONADOS Pochettino escolhe os três melhores jogadores da Premier League