Mauricio Pochettino abordou, em conferência de imprensa, as contratações de Enzo Fernández e de Caicedo por parte do Chelsea. O treinador dos blues admitiu que o antigo médio do Benfica não chegou na melhor altura a Londres.

«A relação entre eles tem de melhorar, claro, mas também individualmente. Eles são novos e a expetativa era enorme quando chegaram. Caicedo teve apenas uma temporada no Brighton, o Enzo estava no Benfica e, após três meses na Europa, chegou à Premier League. Não foi a melhor altura, porque tinha de retribuir imediatamente, mas agora ele tem de fazer parte da solução.»

Enzo Fernández saiu do Benfica e rumou ao Chelsea em janeiro por 121 milhões de euros. Esta temporada soma três golos em 17 jogos pelos blues.