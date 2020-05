Sem clube desde que deixou o Tottenham em novembro, Mauricio Pochettino elegeu os três melhores jogadores da Premier League.



«De Bruyne, Aguero. Outro? Hum... De Bruyne vai ser injusto, não sei o que dizer. O Firmino, talvez. Sim, mas há centenas de jogadores que podia descrever», referiu, em entrevista à Sky Sports.



O técnico argentino confessou que pretende continuar a viver em Londres, embora não saiba por onde vai continuar a carreira.



«Adoro Inglaterra. A minha ideia passa por continuar a morar em Londres, mas estou aberto a diferentes países, a ouvir e ver o que pode acontecer. Estou pronto e agora somos uma equipa técnica muito melhor. Aprendemos muito com as experiências no Espanhol, Southampton e Tottenham. Podemos oferecer muito a quem confiar em nós no futuro», sublinhou.



Apontado ao Newcastle, Pochettino acabou por não responder diretamente à questão sobre os «magpies».



«Preciso de me comportar como me comportei no primeiro dia como treinador. Há duas coisas que são muito importantes: as pessoas e as ideias dos clubes. Cada clube tem diferentes culturas, filosofias e formas de trabalhar. Todos têm diferentes planos de sucesso. Para ter sucesso num clube tens de ganhar a Liga dos Campeões ou a Premier League, mas para outro ter sucesso é acabar no top quatro ou seis. Para o Tottenham ter sucesso era construir o novo estádio e ter uma equipa competitiva», disse.



«Cada clube tem planos diferentes e tu como treinador tens de permanecer agarrado às tuas ideias. Estamos à espera de uma nova oferta e se formos capazes de dar o que o clube espera de nós, ficaremos muito felizes. Trabalho fora do top seis? O top seis muda sempre. O Tottenham não está no top seis nem o Arsenal. Tens de respeitar todos os clubes, não podes subestimar nenhum.»