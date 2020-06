Calma, não é esse. É o filho.

Para todos os benfiquistas que pensam na saída do treinador Bruno Lage e depositam esperança na contratação do antigo técnico do Tottenham, temos de dizer à partida que falamos da renovação de Maurizio Pochettino e não Mauricio Pochetino.

Aliás, os mais atentos, saberão que só poderia ser assim, uma vez que o clube do norte de Londres é agora treinado por José Mourinho.

Ou seja, a notícia aqui é que o Tottenham renovou o contrato de Maurizio Pochettino, médio de 19 anos, que joga na equipa de sub-23 dos spurs.

O anúncio foi feito pelo jovem jogador, que partilhou uma foto com o pai durante a assinatura do contrato.