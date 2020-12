No final de agosto, Paul Pogba esteve infetado com Covid-19 e chegou a falhar vários encontros da seleção francesa e do Manchester United. O internacional francês, que voltou aos golos no passado sábado, explicou o quão difícil foi voltar a competir após recuperar a doença.



«Não me sinta eu. Dizia isso ao preparador físico em cada treino. Sentia-me estranho, cansava-me rapidamente e ficava sem alento. Não podia correr, tentava, mas não conseguia. Disse-o ao treinador. No primeiro jogo que joguei, tentámos ver como me iria sair, mas na realidade não conseguia correr, parecia asfixiava. Demorei muito tempo até recuperar a minha forma», relatou, citado pelo AS.



O médio de 27 anos leva dois golos em 13 partidas pelos red devils, esta temporada.