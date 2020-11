Paul Pogba ficou ligado à derrota caseira do Manchester United frente ao Arsenal. O internacional francês travou Bellerín em falta dentro da área e permitiu que Aubameyang marcasse de grande penalidade.



No final da partida, o médio dos red devils assumiu o erro. «Foi uma exibição fraca. A nível pessoal, não posso cometer uma falta como aquela. Pensei que ia tocar a bola, mas não toquei. Senti que lhe toquei um pouco, sabia que estava na área, não podia oferecer um penálti daquela forma. Talvez estivesse com pouco sem fôlego e acabei por cometer um erro estúpido. Temos de fazer melhor tanto a equipa como eu», referiu, em entrevista à BBC.



O erro de Pogba que ditou o golo dos «gunners»: