Paul Pogba falou ao podcast do Manchester United e explicou o que se passou com a lesão que o afasta dos relvados desde dezembro.

«Já estou a treinar e a tocar na bola. Estive frustrado, há muito tempo. Agora estou quase de volta, por isso só quero voltar e treinar em pleno com a equipa», começou por dizer o jogador.

«Podem pensar mal, mas eu nunca passei por nada assim na minha carreira, por isso tento ver isto no bom sentido. Dá-me mais vontade para voltar e estar bem e mostra-me quanto amo futebol», frisou o internacional francês, explicando de seguida: «É preciso ser paciente.»

«Não sei se as pessoas sabem o que realmente aconteceu. Lesionei-me no pé, no jogo com o Southampton. Era cedo na temporada por isso andei com isto muito tempo, a treinar e a tentar jogar assim. Quando parei, descobri uma fratura. Andei com gesso e correu muito bem, bem demais», contou Pogba.

«O osso cresceu e quando voltei, joguei aqueles dois jogos contra o Watford e o Newcastle e sentia alguma coisa. Tive de ser operado e aqui estou eu. Agora não sinto nada e espero voltar muito em breve.»