A polícia inglesa propôs, à Premier League, a realização do possível jogo do título do Liverpool em local neutro, tendo em conta o provável aglomerado de pessoas e a quantidade de policiamento para assegurar o encontro.

Os comandados de Jurgen Klopp precisam apenas de mais duas vitórias – ou até só uma, caso o Manchester City perca o jogo contra o Arsenal – para garantir matematicamente o primeiro lugar.

­­Na quinta-feira, a Premier League designou a data de 17 de junho para o retorno da prova, sendo o Manchester City-Arsenal e o Aston Villa-Sheffield United, jogos em atraso, os que marcam o retorno. Se a equipa de Pep Guardiola perder, o Liverpool pode festejar depois o título no duelo da jornada 30, caso bata o vizinho Everton. Ora, este é precisamente um dos cinco jogos propostos para mudança de estádio.

Os encontros pedidos para possível mudança de estádio:

- Everton-Liverpool (30.ª jornada)

- Manchester United-Sheffield United (31.ª jornada)

- Manchester City-Liverpool (32.ª jornada, duelo entre os dois primeiros que ainda pode ter decisões do título em aberto caso nada se decida antes)

- Manchester City-Newcastle (34.ª jornada)

- Newcastle-Liverpool (38.ª jornada, a última)

Em comunicado, à agência de notícias britânica PA, o líder nacional da polícia para o futebol, Mark Roberts, referiu que outro qualquer jogo do Liverpool que não o indicado e que tenha o título em disputa também deve ser mudado de local.

«As nossas discussões com a Premier League durante todo este processo foram positivas, com foco na prioridade à saúde pública. Como tal, chegámos a um consenso que equilibra as necessidades do futebol, além de minimizar a demanda de policiamento», expressou, confirmando que é esperado «um pequeno número de jogos em locais neutros que, ao contrário de alguns relatos, ainda não foram acertados».

Citado pela Sky Sports, o prefeito de Liverpool, Joe Anderson, diz que vai trabalhar com a polícia e com os grupos de adeptos para encontrar uma solução para jogos em campo neutro. O dérbi de Merseyside, o Everton-Liverpool, está identificado como um desses jogos, pelo risco de multidão ao redor do estádio num jogo que pode dar o primeiro título nacional ao Liverpool em 30 anos. «A principal prioridade é a saúde e segurança das pessoas da cidade, mas vamos ouvir as preocupações dos grupos de adeptos», frisou.