O Liverpool está cada vez mais perto do título. Apenas três pontos bastam para quebrar a série de quatro campeonatos vencidos pelo Manchester City, após um novo triunfo em casa do Leicester, neste domingo de Páscoa.

Diogo Jota começou a partida no banco de suplentes e entrou na segunda parte. O Liverpool dominou completamente o jogo em termos de remates e posse de bola, diante de um Leicester 'aflito'.

No entanto, o golo só chegou aos 75 minutos. Acabado de entrar em campo, Alexander-Arnold regressava de lesão após mais de um mês de fora. Na sequência de várias carambolas dentro da área, num canto, o lateral atirou forte de pé esquerdo e celebrou efusivamente.

Este golo surge numa altura em que muitos adeptos do Liverpool 'viraram as costas' ao jogador, que já terá um acordo para reforçar o Real Madrid na próxima época. Por fim, é de referir a titularidade de Ricardo Pereira do lado do Leicester.

Os «Foxes» descem oficialmente de divisão após este resultado. Mantiveram-se apenas esta temporada na Premier League após terem subido em 2023/24. Já o Liverpool tem mais cinco jogos para agarrar o título.