Premier: Aston Villa falha ataque ao segundo lugar e perde com Everton
Equipa de Unai Emery não conseguiu aproveitar escorregadela do Manchester City
Equipa de Unai Emery não conseguiu aproveitar escorregadela do Manchester City
O Aston Villa de Unai Emery foi travado pelo Everton na tarde deste domingo, em duelo da 22.ª jornada da Premier League. Os 'Villains' tiveram mais posse de bola, o dobro dos remates... mas um golo de Thierno Barry ditou o triunfo da equipa de Liverpool.
O jogo começou mal para o Villa, logo com uma lesão de John McGinn que o impediu de continuar em campo. Aos 18 minutos, foi rendido por Evan Guessand. O Everton ameaçou ainda na primeira metade, com um golo anulado a O'Brien.
Na segunda parte, o jovem avançado Thierno Barry fez o único golo do jogo, aos 59 minutos. O marcador do tento (que está num grande momento de forma) viria a ser rendido pelo luso-guineense Beto, aos 84 minutos.
Desta forma, o Aston Villa continua no terceiro lugar, com os mesmos pontos do Manchester City (segundo) - 43. Ambos perderam nesta jornada. Já o Everton soma 32 pontos, no décimo lugar, mas muito perto dos lugares de acesso às competições europeias.
Thierno Barry has scored 3️⃣ goals in his last 4️⃣ Premier League games.— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 18, 2026
Starting to find form at Everton 📈 pic.twitter.com/T5mnXmLS4U