O Aston Villa de Unai Emery foi travado pelo Everton na tarde deste domingo, em duelo da 22.ª jornada da Premier League. Os 'Villains' tiveram mais posse de bola, o dobro dos remates... mas um golo de Thierno Barry ditou o triunfo da equipa de Liverpool.

O jogo começou mal para o Villa, logo com uma lesão de John McGinn que o impediu de continuar em campo. Aos 18 minutos, foi rendido por Evan Guessand. O Everton ameaçou ainda na primeira metade, com um golo anulado a O'Brien.

Na segunda parte, o jovem avançado Thierno Barry fez o único golo do jogo, aos 59 minutos. O marcador do tento (que está num grande momento de forma) viria a ser rendido pelo luso-guineense Beto, aos 84 minutos.

Desta forma, o Aston Villa continua no terceiro lugar, com os mesmos pontos do Manchester City (segundo) - 43. Ambos perderam nesta jornada. Já o Everton soma 32 pontos, no décimo lugar, mas muito perto dos lugares de acesso às competições europeias.