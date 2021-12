A armada portuguesa do Wolverhampton, sob o comando de Bruno Lage, foi ao campo do Brighton & Hove Albion arrancar uma preciosa vitória (1-0), com seis portugueses de início, num jogo atípico, com constantes paragens provocadas por problemas no sistema de comunicação do árbitro, compensados no final do jogo com onze minutos para lá dos noventa.

A «alcateia» de Lage subiu ao relvado com uma maioria de portugueses, com José Sá na baliza, Nélson Semedo na lateral, Rúben Neves e João Moutinho no meio-campo e ainda Daniel Podence e Francisco Trincão no ataque.

Um jogo equilibrado com o golo que definiu o resultado final a surgir num pontapé de canto de Ruben Neves e finalização de Romain Saïss já em tempo de compensação antes do intervalo.

O árbitro já tinha interrompido o jogo na primeira parte devido a problemas no sistema de comunicação e voltou a fazê-lo no segundo tempo, chegando mesmo a sair do relvado. Muitas paragens que levaram que, depois, o jogo se prolongasse para lá do minuto 102.

Com este triunfo, o Wolverhampton destaca-se no oitavo lugar, com 24 pontos, com a Europa à vista, uma vez que está a apenas um ponto do Tottenham, a três do Manchester United e quatro do West Ham.

Arsenal destrona West Ham e sobe ao quarto lugar

Melhor está o Arsenal que continua a escalar posições na Premier League, desta vez frente a um adversário direto, batendo o vizinho West Ham por 2-0 para chegar à zona de Champions.

Com Nuno Tavares no banco (só entrou aos 89 minutos), os gunners adiantaram-se no marcador no início da segunda parte, aos 48 minutos, com um golo de Martinelli, a passe de Lacazette. O avançado francês foi depois derrubado, ao minuto 67, por Vladimir Coufal, num lance que ditou o segundo amarelo para o jogador dos hammers e uma grande penalidade para os gunners, mas, desde a marca dos onze metros, o avançado francês permitiu a defesa de Fabianski e o resultado continuou em aberto.

O Arsenal acabou por confirmar o triunfo, aos 87 minutos, por inter,édio de Smith-Rowe, a passe de Saka. Uma vitória importante para a equipa comandada por Mikel Arteta que,d esta forma, chega ao quarto lugar da Premier League.

Ainda esta quarta-feira, destaque para o empate entre o Crystal Palace e o Southampton (2-2). A equipa da casa adiantou-se no marcador, logo aos 2 minutos, por Zaha, mas depois os visitantes viraram o resultado, com golos de Ward-Prowse (32m) e Broja (36m). O golo do empate chegou já na segunda parte, ao minuto 62, com assinatura de Jordan Ayew.